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Акулов Яков Федорович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.10.1877

Жена: Акулова Агриппина Кислинская

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1880

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Акулова Агриппина Кислинская

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1887

Сын: Акулов Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Акулова Агриппина Кислинская

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1900

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Акулова Агриппина Кислинская

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1906

Сын: Акулов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Акулова Агриппина Кислинская

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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