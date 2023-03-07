Акулов Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1877
Рождение ребёнка
12.04.1880
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Акулова Агриппина Кислинская
Рождение ребёнка
12.07.1887
Мать ребёнка: Акулова Агриппина Кислинская
Рождение ребёнка
18.04.1900
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Акулова Агриппина Кислинская
Рождение ребёнка
06.08.1906
Сын: Акулов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Акулова Агриппина Кислинская
Смерть
Неизвестно