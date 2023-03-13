Прасковья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ефимъ
Отец ребёнка: Михаилъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Сидоренкова Татьяна
Отец ребёнка: Михаилъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Михаилъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаилъ Ивановъ