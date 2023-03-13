Прасковья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ефимъ

Отец ребёнка: Михаилъ Ивановъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Сидоренкова Татьяна

Отец ребёнка: Михаилъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Михаилъ Ивановъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаилъ Ивановъ

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