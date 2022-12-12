Никонор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Нихатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Борисов Максим Никонорович
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Ернеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Захар Никонорович
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Гавриил Никонорович
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Марфа Никоноровна
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Анастасия Никоноровна
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Ефросинья Никоноровна
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Софья Никоноровна
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Устинья Никоноровна
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Борис Никонорович
Мать ребёнка: Аксинья Фоминична
Смерть
Неизвестно