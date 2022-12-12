Никонор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Нихатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Борисов Максим Никонорович

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Ернеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Захар Никонорович

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Гавриил Никонорович

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Петр Никонорович

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Марфа Никоноровна

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Анастасия Никоноровна

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Ефросинья Никоноровна

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Софья Никоноровна

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Устинья Никоноровна

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Борис Никонорович

Мать ребёнка: Аксинья Фоминична

Смерть
Неизвестно
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