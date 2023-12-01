Неизвестно (Скуфьина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Скуфьина) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1920 по 1930

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Комментарий
Рождение
С 1920 по 1930

Отец: Скуфьин Иван Дмитриевич

Мать: не указана

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