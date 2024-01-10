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Место рожденияUljanovsk
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Мать: Albert Juuli
Uljanovsk
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
pediaater (lastearst)
Смерть
Неизвестно
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russia