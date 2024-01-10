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Место рождения

Uljanovsk

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: Albert Juuli

Uljanovsk
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
pediaater (lastearst)
Смерть
Неизвестно
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russia
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