Стефанида Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти10.04.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1840
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Василий (Фёдоров)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий (Фёдоров)
Рождение ребёнка
07.11.1844
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий (Фёдоров)
Рождение ребёнка
06.06.1849
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Василий (Фёдоров)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий (Фёдоров)
Смерть
10.04.1857