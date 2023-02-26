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Стефанида Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

10.04.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.02.1840

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Василий (Фёдоров)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий (Фёдоров)

Рождение ребёнка
07.11.1844

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий (Фёдоров)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1849

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Василий (Фёдоров)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий (Фёдоров)

Смерть
10.04.1857
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
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