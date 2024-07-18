Мазякова (Яковлева) Параскева Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1913
Дата смертиПосле 1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1913
Отец: Яков Петрович
Мать: Марфа Прокопиевна
Место жительства
Неизвестно
Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1968