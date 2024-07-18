Мазякова (Яковлева) Параскева Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазякова (Яковлева) Параскева Прасковья Яковлевна

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

12.10.1913

Дата смерти

После 1968

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1913

Отец: Яков Петрович

Мать: Марфа Прокопиевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1968

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