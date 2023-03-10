Римский-Корсаков Пётр Воинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1778
Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Авдотья Яковлевна
Tikhvin
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
21.11.1793
Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1800
Смерть
1815