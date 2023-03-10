Римский-Корсаков Пётр Воинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Пётр Воинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1778

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Авдотья Яковлевна

Tikhvin
Рождение ребёнка
1789

Сын: Rimsky-Korsakov-Римский-Корсаков Pavel Petrovitch

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
21.11.1793

Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Rimsky-Korsakov-Римский-Корсаков Petr Petrovitch

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Авдотья Яковлевна

Смерть
1815
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