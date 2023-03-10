Римская-Корсакова Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова Авдотья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1778

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Tikhvin
Рождение ребёнка
1789

Сын: Rimsky-Korsakov-Римский-Корсаков Pavel Petrovitch

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Рождение ребёнка
21.11.1793

Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Rimsky-Korsakov-Римский-Корсаков Petr Petrovitch

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Смерть
1836
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