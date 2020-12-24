Маринец Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринец Павел Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2020

Отец: Маринец Егор Александрович

Мать: Маринец Оксана Сергеевна

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