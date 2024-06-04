Шаповалова (Романова) Мария Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1900
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: (Шаповалова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Шаповалов (Коравцев) Иван Ильин
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Шаповалова) Евгения Иванова
Отец ребёнка: Шаповалов (Коравцев) Иван Ильин
Рождение ребёнка
25.01.1909
Дочь: Романова (Шаповалова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шаповалов (Коравцев) Иван Ильин
Смерть
После 1900