Шаповалова (Романова) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Романова) Мария Васильева

Место рождения

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Романов (Шаповалов) Василий Афанасьев

Мать: Шаповалова (Голодяева) Пелагея Степанова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
28.01.1900

Муж: Шаповалов (Коравцев) Иван Ильин

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: (Шаповалова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Шаповалов (Коравцев) Иван Ильин

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Шаповалова) Евгения Иванова

Отец ребёнка: Шаповалов (Коравцев) Иван Ильин

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1909

Дочь: Романова (Шаповалова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шаповалов (Коравцев) Иван Ильин

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1900

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