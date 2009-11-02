Иванова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2009

Отец: Иванов Иван

Мать: Кармадонова Матрёна Федоровна

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