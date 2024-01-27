(Лоскутова Loskutoff) Феодосия Fedocia Ивановна Ivan
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: ?
Отец ребёнка: Подасинов Podasenoff ?
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia