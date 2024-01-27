(Лоскутова Loskutoff) Феодосия Fedocia Ивановна Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова Loskutoff) Феодосия Fedocia Ивановна Ivan

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Лоскутов Loskutov Иван Ivan Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Мария Яковлевна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: ?

Отец ребёнка: Подасинов Podasenoff ?

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подасинов Podasenoff ?

Смерть
Неизвестно
Russia
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