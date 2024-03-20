Зырева (Тишининова) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырева (Тишининова) Елизавета Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырев Дмитрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырев Михаил

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Фёдор Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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