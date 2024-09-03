Ушакова (Пальянова) Алена Устинова
Место рожденияд.Шестовая Ашлыцкой волости
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Бакланова (Ушакова) Настасья Иванова
Отец ребёнка: Ушаков Иван (Малой) Козмин
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ушаков Егор Иванов
Отец ребёнка: Ушаков Иван (Малой) Козмин
Рождение ребёнка
20.04.1787
Сын: Ушаков Федор Иванов
Отец ребёнка: Ушаков Иван (Малой) Козмин
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Ушакова) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Ушаков Иван (Малой) Козмин
Смерть
Неизвестно