Ушакова (Пальянова) Алена Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Пальянова) Алена Устинова

Место рождения

д.Шестовая Ашлыцкой волости

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Пальянов Устин Федоров

Мать: Пальянова Пелагея Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Иван (Малой) Козмин

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Бакланова (Ушакова) Настасья Иванова

Отец ребёнка: Ушаков Иван (Малой) Козмин

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ушаков Егор Иванов

Отец ребёнка: Ушаков Иван (Малой) Козмин

Рождение ребёнка
20.04.1787

Сын: Ушаков Федор Иванов

Отец ребёнка: Ушаков Иван (Малой) Козмин

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Ушакова) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Ушаков Иван (Малой) Козмин

Смерть
Неизвестно

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