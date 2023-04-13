Безчастная Евдокия Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти13.06.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Безчастный Харитон Васильевич
Отец ребёнка: Безчастный Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Безчастный Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Безчастный Василий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.06.1886
Причина смерти: простуда