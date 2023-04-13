Безчастная Евдокия Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безчастная Евдокия Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

13.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Безчастный Харитон Васильевич

Отец ребёнка: Безчастный Василий Стефанович

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Безчастный Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Безчастный Василий Стефанович

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безчастный Василий Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.06.1886
Причина смерти: простуда
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