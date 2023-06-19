Никифорова Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Марфа Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Никифоров Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Никифорова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Фома Петрович

Третья жена Фомы
Смерть
Неизвестно
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