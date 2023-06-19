Никифорова Марфа Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Никифоров Трофим Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Никифорова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Третья жена Фомы
Смерть
Неизвестно