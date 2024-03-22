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Вотяков Георгий Спиридонов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.04.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1826

Отец: Вотяков Спиридон Никифоров

Мать: Анастасия Петрова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.10.1844

Жена: Стерхова Афанасiя Яковлева

Рождение ребёнка
10.03.1849

Сын: Вотяков Савин Егоров

Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1850

Дочь: Зиновiя Егорова

Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева

Рождение ребёнка
18.02.1852

Дочь: Евдокiя Егорова

Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева

Рождение ребёнка
27.05.1853

Дочь: Федосья Егорова

Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева

Рождение ребёнка
26.08.1854

Дочь: Вотякова Наталья Егорова

Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.05.1865

Сын: Вотяков Исидор Егоров

Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева

Смерть
Неизвестно
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