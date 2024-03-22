Вотяков Георгий Спиридонов
Место рождения
Дата рождения25.04.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1826
Отец: Вотяков Спиридон Никифоров
Мать: Анастасия Петрова
Бракосочетание
29.10.1844
Рождение ребёнка
10.03.1849
Сын: Вотяков Савин Егоров
Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева
Рождение ребёнка
28.10.1850
Дочь: Зиновiя Егорова
Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева
Рождение ребёнка
18.02.1852
Дочь: Евдокiя Егорова
Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева
Рождение ребёнка
27.05.1853
Дочь: Федосья Егорова
Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева
Рождение ребёнка
26.08.1854
Дочь: Вотякова Наталья Егорова
Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева
Рождение ребёнка
10.05.1865
Мать ребёнка: Стерхова Афанасiя Яковлева
Смерть
Неизвестно