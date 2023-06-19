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Вотяков Спиридон Никифоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

06.06.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Вотяков Никифор Самсонов

Мать: Степанида Агафонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1825

Сын: Вотяков Василiй Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
25.04.1826

Сын: Вотяков Георгий Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Вотякова Екатерина Спиридонова

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вотяков Митрорфан Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
24.02.1834

Сын: Вотяков Прокопiй Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
24.06.1835

Дочь: Февронiя Спиридонова

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокiя Спиридонова

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Вотяков Аверкiй Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Николай Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Козьма Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
06.06.1841