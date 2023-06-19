Вотяков Спиридон Никифоров
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти06.06.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Вотяков Никифор Самсонов
Мать: Степанида Агафонова
Рождение ребёнка
07.03.1825
Сын: Вотяков Василiй Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
25.04.1826
Сын: Вотяков Георгий Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Вотякова Екатерина Спиридонова
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вотяков Митрорфан Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
24.02.1834
Сын: Вотяков Прокопiй Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
24.06.1835
Дочь: Февронiя Спиридонова
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокiя Спиридонова
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Вотяков Аверкiй Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Николай Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Козьма Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
06.06.1841