Мариева Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариева Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мариев Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Мариев Иван Андреевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мариев Иван Иванович

Отец ребёнка: Мариев Иван Андреевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мариев Василий Иванович

Отец ребёнка: Мариев Иван Андреевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мариев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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