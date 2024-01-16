Мариева Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Мариев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мариев Иван Иванович
Отец ребёнка: Мариев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Мариев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно