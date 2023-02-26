Васса (Иосифова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса (Иосифова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

26.03.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1803

Дочь: Феврония Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
?.03.1806

Сын: Герасим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Смерть
26.03.1808
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
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