Васса (Иосифова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти26.03.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1803
Дочь: Феврония Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
?.03.1806
Сын: Герасим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Смерть
26.03.1808
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.