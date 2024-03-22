Казорин Артемий Никифоров
Место рождения
Дата рождения14.10.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1862 ст.
Крещение
14.10.1862 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники дьякон-Михаил Васильев Агафья Дмитриева Зубкова
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.
Мать ребёнка: Казорина Анна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казорина Анна Никитина
Смерть
Неизвестно