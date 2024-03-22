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Казорин Артемий Никифоров

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.10.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1862 ст.

Отец: Казорин Никифор Николаев

Мать: Казорина Христония Филиппова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
14.10.1862 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники дьякон-Михаил Васильев Агафья Дмитриева Зубкова
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.

Сын: Казорин Дмитрий Артемов

Мать ребёнка: Казорина Анна Никитина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казорина Анна Никитина

Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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