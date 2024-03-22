Тихоньков Симион Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
06.05.1828
Жена: Тихонькова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
03.05.1829
Дочь: Мария Симионова
Мать ребёнка: Тихонькова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
17.12.1831
Дочь: Лукия Симионова
Мать ребёнка: Тихонькова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
22.01.1833
Сын: Тихоньков Тимофей Симионов
Мать ребёнка: Тихонькова Мария Ефимова
Бракосочетание
10.07.1833
Рождение ребёнка
08.10.1834
Дочь: Пелагия Симионова
Мать ребёнка: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)
Рождение ребёнка
28.01.1836
Сын: Тихоньков Игнатий Симионов
Мать ребёнка: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)
Рождение ребёнка
01.07.1838
Дочь: Иулиания Симеонова
Мать ребёнка: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)
Рождение ребёнка
03.12.1839
Дочь: Варвара семенова
Мать ребёнка: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)
Смерть
Неизвестно