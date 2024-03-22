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Тихоньков Симион Иванов

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Тихоньков Иван Саввин

Мать: Тихонькова Евдокия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.05.1828

Жена: Тихонькова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
03.05.1829

Дочь: Мария Симионова

Мать ребёнка: Тихонькова Мария Ефимова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1831

Дочь: Лукия Симионова

Мать ребёнка: Тихонькова Мария Ефимова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1833

Сын: Тихоньков Тимофей Симионов

Мать ребёнка: Тихонькова Мария Ефимова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1833

Жена: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)

Рождение ребёнка
08.10.1834

Дочь: Пелагия Симионова

Мать ребёнка: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1836

Сын: Тихоньков Игнатий Симионов

Мать ребёнка: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1838

Дочь: Иулиания Симеонова

Мать ребёнка: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1839

Дочь: Варвара семенова

Мать ребёнка: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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