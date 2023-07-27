Тихонькова (Тихонькова) Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти01.11.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
25.03.1802
Сын: Тихоньков Тихон (Никон) Иванов
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
17.02.1803
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
02.05.1808
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
15.09.1809
Дочь: Аникина - Зырянова Софья Иванова
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
05.03.1812
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
15.11.1813
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
21.02.1817
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
19.03.1818
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Рождение ребёнка
15.02.1820
Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1839
Причина смерти: от удушья