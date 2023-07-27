Тихонькова (Тихонькова) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Тихонькова) Евдокия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

01.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1802

Сын: Тихоньков Тихон (Никон) Иванов

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1803

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Тихоньков Козма Иванов

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Тихоньков Симион Иванов

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1808

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.09.1809

Дочь: Аникина - Зырянова Софья Иванова

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1812

Сын: Тихоньков Конон Иванов

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.11.1813

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1817

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1818

Сын: Тихоньков Никон Иванов

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1820

Сын: Тихоньков Феодор Иванов

Отец ребёнка: Тихоньков Иван Саввин

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихоньков Иван Саввин

Смерть
01.11.1839
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья