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Мироненко Иван Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Мироненко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Мироненко Марина Антоновна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Грек Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Мироненко Марина Антоновна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Мироненко Семен Иванович

Мать ребёнка: Мироненко Марина Антоновна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Мироненко Константин Иванович

Мать ребёнка: Мироненко Марина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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