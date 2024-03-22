Мироненко Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Мироненко Василий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Мироненко Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Грек Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Мироненко Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Мироненко Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мироненко Константин Иванович
Мать ребёнка: Мироненко Марина Антоновна
Смерть
Неизвестно