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(Ширшова) Ирина Иванова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.04.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 или 1842 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1869 ст.

Отец: Ширшов Иван 2 Андреев

Мать: Ширшова Христина Михайлова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Иван Андреев и жена его Христинья Михайлова,оба православные
Крещение
13.04.1869 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Степан Васильев и женка Феодосья Андреева
Смерть
Неизвестно

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