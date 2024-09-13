(Ширшова) Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения12.04.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1869 ст.
Отец: Ширшов Иван 2 Андреев
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Иван Андреев и жена его Христинья Михайлова,оба православные
Крещение
13.04.1869 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Степан Васильев и женка Феодосья Андреева
Смерть
Неизвестно