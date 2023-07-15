Никулин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никулин Иван
Мать: Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Зинаида
Смерть
Неизвестно