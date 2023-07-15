Никулин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никулин Иван

Мать: Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Зинаида

Смерть
Неизвестно
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