Иван Карпов
Место рождения
Дата рождения15.06.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1872 ст.
Отец: Карп Алексеев
Мать: Екатерина Иванова
Запись №14 и 15 Близнецы Иоанн и Агрипена Деревни Ивониной крестьянин Карп Алексеев и законная жена его Екатерина Иванова; оба они вероисповедания православного.
Крещение
16.06.1872 ст.
Восприемниками были деревни Карабузиной крестьянин Иван Гаврилов и деревни Ленькова жена солдатская Агрипина Алексеева. Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном Т... Показать все
Смерть
Неизвестно