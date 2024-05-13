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Иван Карпов

Место рождения

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния

Дата рождения

15.06.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1872 ст.

Отец: Карп Алексеев

Мать: Екатерина Иванова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Запись №14 и 15 Близнецы Иоанн и Агрипена Деревни Ивониной крестьянин Карп Алексеев и законная жена его Екатерина Иванова; оба они вероисповедания православного.
Крещение
16.06.1872 ст.
Восприемниками были деревни Карабузиной крестьянин Иван Гаврилов и деревни Ленькова жена солдатская Агрипина Алексеева. Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном Т... Показать все
Смерть
Неизвестно

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