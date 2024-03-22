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Печкуров Никита Михайлович

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печкуров Михаил Васильевич

Мать: Печкурова Елена Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1880 ст.

Дочь: Печкурова Соломонида Никитична

Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1882 ст.

Сын: Печкуров Яков Никитич

Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.

Сын: Печкуров Михаил Никитич

Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1888 ст.

Сын: Печкуров Семён Никитич

Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.

Дочь: Печкурова Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.

Сын: Печкуров Афанасий Никитич

Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печкурова Ирина Корнеевна

Смерть
Неизвестно
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