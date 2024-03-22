Печкуров Никита Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1880 ст.
Дочь: Печкурова Соломонида Никитична
Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна
Рождение ребёнка
08.10.1882 ст.
Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.
Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна
Рождение ребёнка
18.02.1888 ст.
Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна
Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.
Дочь: Печкурова Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.
Сын: Печкуров Афанасий Никитич
Мать ребёнка: Печкурова Ирина Корнеевна
Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно