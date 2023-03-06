Первая Жена Дарья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
КУЛИКИНО РС-1782, страница 1374 У него жена Дарья Осипова дочь (по последней ревизии написаны были лета 21) 3 ревизия ~1761-21=1741 Умре 1764-1741=23 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лаврентьев
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1764
РС-1782, страница 1374 У него жена Дарья Осипова дочь старинная той же вотчины деревни Суховерхова (по последней ревизии написаны были лета 21) 3 ревизия ~1761-21=1741 Умре 1764-1741=23 года