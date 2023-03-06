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Первая Жена Дарья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

КУЛИКИНО РС-1782, страница 1374 У него жена Дарья Осипова дочь (по последней ревизии написаны были лета 21) 3 ревизия ~1761-21=1741 Умре 1764-1741=23 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лаврентьев

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1764
РС-1782, страница 1374 У него жена Дарья Осипова дочь старинная той же вотчины деревни Суховерхова (по последней ревизии написаны были лета 21) 3 ревизия ~1761-21=1741 Умре 1764-1741=23 года
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