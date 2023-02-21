Обрядова (Шестакова) Матрёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова (Шестакова) Матрёна Дмитриевна

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Место рождения

Верхнее-Шестаково

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 или 1731 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
1770 или 1766

Сын: Обрядов Иван (мл.)

Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья Никифоровна

Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Никифор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Серюкова
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