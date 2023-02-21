Обрядова (Шестакова) Матрёна Дмитриевна
Место рожденияВерхнее-Шестаково
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
1770 или 1766
Сын: Обрядов Иван (мл.)
Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья Никифоровна
Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Серюкова