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Шарафудинов Хасан

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Место рождения

Татарская Тахтала, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1906

Дата смерти

18.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шарафудинов Минсафа Шарафадинович

Мать: не указана

Татарская Тахтала, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафутдинов Харис Хасанович

Мать ребёнка: Шарафутдинова Гамиля

Ранение
15.02.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.02.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Пискаревском кладбище г. Санкт-Петербург Источник: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3084839

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