Шарафудинов Хасан
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти18.02.1943
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шарафудинов Минсафа Шарафадинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафутдинов Харис Хасанович
Мать ребёнка: Шарафутдинова Гамиля
Ранение
15.02.1943
Смерть
18.02.1943
Похоронен на Пискаревском кладбище г. Санкт-Петербург Источник: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3084839