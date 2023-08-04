Квасова Оксана (2) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасова Оксана (2)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Квасова Шура

Отец ребёнка: Квасов Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасова дочь

Отец ребёнка: Квасов Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторова дочь старшая Карповна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасов Кузьма

Смерть
Неизвестно
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