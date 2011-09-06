Кузнецовене (Луппо) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецовене (Луппо) Людмила Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1933

Дата смерти

06.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1933

Отец: Луппо Леонид Михайлович

Мать: Луппо Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
05.04.1950

Дочь: Рымзина (Кузнецовайте) Галина Мотеюс

Отец ребёнка: Кузнецовас Мотеюс Ионо

Рождение ребёнка
22.04.1951

Дочь: Роледор Раиса Матвеевна

Отец ребёнка: Кузнецовас Мотеюс Ионо

Рождение ребёнка
29.04.1957

Сын: Кузнецовас Николай Мотеюсович

Отец ребёнка: Кузнецовас Мотеюс Ионо

Смерть
06.09.2011

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