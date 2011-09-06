Кузнецовене (Луппо) Людмила Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1933
Дата смерти06.09.2011
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1933
Отец: Луппо Леонид Михайлович
Мать: Луппо Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
05.04.1950
Дочь: Рымзина (Кузнецовайте) Галина Мотеюс
Отец ребёнка: Кузнецовас Мотеюс Ионо
Рождение ребёнка
22.04.1951
Дочь: Роледор Раиса Матвеевна
Отец ребёнка: Кузнецовас Мотеюс Ионо
Рождение ребёнка
29.04.1957
Сын: Кузнецовас Николай Мотеюсович
Отец ребёнка: Кузнецовас Мотеюс Ионо
Смерть
06.09.2011