Борцова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Борцов Лев

Отец ребёнка: Борцов Фока

Рождение ребёнка
1829

Сын: Борцов Фёдор

Отец ребёнка: Борцов Фока

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Борцов Фока

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Борцов Фока

Смерть
Неизвестно
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