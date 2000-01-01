Борцова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Борцов Лев
Отец ребёнка: Борцов Фока
Рождение ребёнка
1829
Сын: Борцов Фёдор
Отец ребёнка: Борцов Фока
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Борцов Фока
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Борцов Фока
Смерть
Неизвестно