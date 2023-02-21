Борцов Фока
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Борцов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Борцов Лев
Мать ребёнка: Борцова Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Борцов Фёдор
Мать ребёнка: Борцова Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Борцова Авдотья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Борцова Авдотья
Смерть
Неизвестно