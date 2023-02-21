Борцов Фока — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Фока

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Борцов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Борцов Лев

Мать ребёнка: Борцова Авдотья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Борцов Фёдор

Мать ребёнка: Борцова Авдотья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Борцова Авдотья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Борцова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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