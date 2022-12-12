Рзянин Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1945
Дата смерти08.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1967
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Рзянина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
06.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рзянина Татьяна Николаевна
Образование
Неизвестно
высшее, Саратовский политехнический институт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1991