Рзянин Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рзянин Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1945

Дата смерти

08.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1967

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Рзянина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
06.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рзянина Татьяна Николаевна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Образование
Неизвестно
высшее, Саратовский политехнический институт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рзянина Татьяна Николаевна

Смерть
08.05.1991
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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