Параскева Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1832
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Федосов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Федосов
Смерть
Неизвестно