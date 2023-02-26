Параскева Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1832

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Федосов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Федосов

Смерть
Неизвестно
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