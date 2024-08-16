Путников Вениамин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутников Вениамин Владимирович

Путников Вениамин Владимирович

Место рождения

Душилово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Душилово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путникова (Полина) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Путникова) Тамара Вениаминовна

Мать ребёнка: Путникова (Полина) Лидия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.