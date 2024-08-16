Путников Вениамин Владимирович
Место рождения
Дата рождения1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Путникова) Тамара Вениаминовна
Мать ребёнка: Путникова (Полина) Лидия Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно