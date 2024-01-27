Холстов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
20.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2020