Холстов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холстов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Холстов Павел Иванович

Мать: Холстова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
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