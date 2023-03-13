Терентьевъ Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Терентьевъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Терентьевъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Терентьевъ Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: не указана
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана