Терентьевъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Терентьевъ Егоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Терентьевъ Петръ
Мать ребёнка: Терентьева Прасковья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Терентьевъ Тихонъ
Мать ребёнка: Терентьева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терентьева Прасковья