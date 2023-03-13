Терентьевъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьевъ Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Терентьевъ Егоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Терентьевъ Петръ

Мать ребёнка: Терентьева Прасковья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Терентьевъ Тихонъ

Мать ребёнка: Терентьева Прасковья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Прасковья

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