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Шаунин Терентий Фокин

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Шаунин Фока Савельев

Мать: Шаунина Софья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаунина (Самчелеева) Матрена Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Шаунина) Фекла Терентьева

Мать ребёнка: Шаунина (Самчелеева) Матрена Данилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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