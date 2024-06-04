Шаунин Терентий Фокин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Шаунин Фока Савельев
Мать: Шаунина Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Шаунина) Фекла Терентьева
Мать ребёнка: Шаунина (Самчелеева) Матрена Данилова
Смерть
После 1850