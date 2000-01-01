Зарубей Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зарубей Павел Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Харьковская губ., Старобельский уезд, Беловодская вол.
Рождение ребёнка
07.10.1904
Сын: Зарубей Дмитрий Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно