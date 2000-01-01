Зарубей Поликарп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубей Поликарп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Зарубей Павел Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Харьковская губ., Старобельский уезд, Беловодская вол.
Рождение ребёнка
07.10.1904

Сын: Зарубей Дмитрий Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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