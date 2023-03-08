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Иванова Марфа Михайловна

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Место рождения

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

27.06.1846 ст.

Дата смерти

16.09.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
27.06.1846 ст.

Отец: Иванов Михаил Григорьевич

Мать: Иванова Мария Евсеевна

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
16.09.1846 ст.
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
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