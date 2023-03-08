Иванова Марфа Михайловна
Место рождениядеревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения27.06.1846 ст.
Дата смерти16.09.1846 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1846 ст.
Отец: Иванов Михаил Григорьевич
Мать: Иванова Мария Евсеевна
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
16.09.1846 ст.
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния