Иванова Мария Евсеевна
Место рождениядеревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская область
Дата рождения1806 ст.
Дата смерти18.01.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1829 ст.
Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1831 ст.
Сын: Иванов Савелий Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич
деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1837 ст.
Дочь: Иванова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1843 ст.
Дочь: Иванова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1846 ст.
Дочь: Иванова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1856 ст.
деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская область