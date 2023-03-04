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Иванова Мария Евсеевна

Место рождения

деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

18.01.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1829 ст.

Сын: Иванов Никита Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1831 ст.

Сын: Иванов Савелий Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич

деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1837 ст.

Дочь: Иванова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1843 ст.

Дочь: Иванова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1846 ст.

Дочь: Иванова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Григорьевич

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Михаил Григорьевич

Смерть
18.01.1856 ст.
деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская область