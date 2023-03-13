Сычева (Шерстнева) Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шерстневъ Виссаріонъ
Мать: Шерстнева Агриппина
Рождение ребёнка
25.10.1897
Отец ребёнка: Сычевъ Петръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1898
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сычевъ Петръ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычевъ Петръ