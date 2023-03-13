Сычева (Шерстнева) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Шерстнева) Марья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шерстневъ Виссаріонъ

Мать: Шерстнева Агриппина

Рождение ребёнка
25.10.1897

Сын: Сычевъ Дмитрий Терентий

Отец ребёнка: Сычевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1898

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сычевъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычевъ Петръ

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