? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1820

Дочь: (Переседова) Ксения Севастьяновна

Отец ребёнка: Переседов Севастьян Авилович

Рождение ребёнка
28.10.1821

Сын: Переседов Абрам Севастьянович

Отец ребёнка: Переседов Севастьян Авилович

Рождение ребёнка
04.07.1828

Сын: Переседов Михаил Севастьянович

Отец ребёнка: Переседов Севастьян Авилович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.