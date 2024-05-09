?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1820
Дочь: (Переседова) Ксения Севастьяновна
Отец ребёнка: Переседов Севастьян Авилович
Рождение ребёнка
28.10.1821
Сын: Переседов Абрам Севастьянович
Отец ребёнка: Переседов Севастьян Авилович
Рождение ребёнка
04.07.1828
Сын: Переседов Михаил Севастьянович
Отец ребёнка: Переседов Севастьян Авилович