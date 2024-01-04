Емасов Даут Тимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емасова Лилия Даутовна
Мать ребёнка: Еникеева Мафтуха Мухамметшакир кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емасов Виль Даутович
Мать ребёнка: Еникеева Мафтуха Мухамметшакир кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно