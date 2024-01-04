Емасов Даут Тимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емасов Даут Тимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емасова Лилия Даутовна

Мать ребёнка: Еникеева Мафтуха Мухамметшакир кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емасов Виль Даутович

Мать ребёнка: Еникеева Мафтуха Мухамметшакир кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еникеева Мафтуха Мухамметшакир кызы

Смерть
Неизвестно
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