Денисова Марфа Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Денисова Ксенья Архиповна
Отец ребёнка: Денисов Архип Пахомович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Денисова Ирина Архиповна
Отец ребёнка: Денисов Архип Пахомович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Денисова Пелагея Архиповна
Отец ребёнка: Денисов Архип Пахомович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно